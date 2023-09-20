Maybach начнет конкурировать с Rolls-Royce и Bentley

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz собирается расширить суббренд Maybach в сторону эксклюзивных люксовых автомобилей с повышенным уровнем роскоши. Если эти планы станут реальностью, Maybach станет прямым конкурентом компаний Rolls-Royce и Bentley, которые являются флагманами в этой сфере. Об этом сообщает Car&Driver со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания рассказал, что в скором времени в линейке Maybach может появиться ряд новых сверхкомфортных автомобилей. Такие модели планируют выпускать ограниченными тиражами, либо в единственном экземпляре. Кроме того, в планы Mercedes-Benz входит выпуск нового гран-турера по мотивам знаменитой модели «крыло чайки» 300SL, новый спортивный шутинг-брейк на базе Mercedes-Benz EQS, а также «особая» модификация электровнедорожника G-класса.

Отмечается, что названное направление сделает Maybach конкурентом британских автоконцернов Bentley и Rolls-Royce, которые уже давно заняли нишу эксклюзивных люксовых авто. При этом другие модели Maybach, по словам источника, в будущем могут стать более доступными для массового покупателя.