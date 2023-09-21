Разрезанную пополам 23-летнюю Honda Civic продают за 800 долларов

В США за 800 долларов продают Honda Civic с разрезанным пополам кузовом. Необычную машину с полностью переделанной колёсной компоновкой построил житель штата Арканзас. В ходе модификаций владелец уменьшил вдвое кузов седана, а также полностью переделал заднюю ось. При этом еще до сомнительных доработок автомобиль, который эксплуатировали каждый день, успело потрепать время.

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В ходе «экспериментов» владелец оставил от Honda Civic переднюю часть кузова с двумя ведущими колесами. Задняя ось автомобиля теперь вплотную прилегает к спинкам кресел, а два других колеса расположены вплотную друг к другу. Ненадежная конструкция удерживается на самодельной подвеске, которая крепится на остатках кузова седана.

TheDrive

TheDrive

TheDrive

TheDrive

В былые годы Honda Civic использовали в качестве автомобиля на каждый день. В связи с регулярной эксплуатацией на кузове машины проявилась ржавчина, а задние фонари и вовсе отвалились. При этом салон седана выглядит весьма потрепанным. Несмотря на внешний вид владелец уверяет, что самодельная машина до сих пор на ходу. Приобрести половину Honda Civic можно за 800 долларов (около 78 000 рублей по текущему курсу).