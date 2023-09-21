Lada Granta стала самым популярным автомобилем у россиян летом

Согласно результатам нового исследования от «СберАвто» и компании «СберСтрахование», летом текущего года самыми популярными автомобилями у россиян были Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris, сообщает газета «Известия». На эти автомобили пришлось 10% от всех покупок.

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Генеральный директор «СберАвто» Илья Федорченко сказал, что «на три летних месяца пришлось 47% от всех сделок за 2023 год через «СберАвто»., а доля сделок на вторичном рынке составляет 90%.