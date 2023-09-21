Автопроизводитель Ford запатентовал напольную подушку безопасности
Американский автопроизводитель Ford подал заявку на патент напольной подушки безопасности, которая будет располагаться между задними сиденьями и грузовым отсеком автомобилей. Согласно документации, как пишет SPEEDME.RU, данная технология может быть использована как для легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта.
Новая подушка безопасности будет скрыта под полом грузового отсека рядом со спинками задних сидений. В случае столкновения она надувается и специальное устройство активирует трос, который поднимает подушку. Это сокращает время ее развертывания. Уникальная С-образная форма подушки обеспечивает защиту всей площади вдоль спинки сиденья и стенок кузова.
В патенте не уточняется, как именно эта технология будет применяться в коммерческих машинах, например, Ford Transit. Однако предполагается, что одним из вариантов использования может быть обеспечение безопасности грузов в транспортных средствах службы доставки.