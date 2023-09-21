Ford запатентовал напольную подушку безопасности

Американский автопроизводитель Ford подал заявку на патент напольной подушки безопасности, которая будет располагаться между задними сиденьями и грузовым отсеком автомобилей. Согласно документации, как пишет SPEEDME.RU, данная технология может быть использована как для легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта.

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Новая подушка безопасности будет скрыта под полом грузового отсека рядом со спинками задних сидений. В случае столкновения она надувается и специальное устройство активирует трос, который поднимает подушку. Это сокращает время ее развертывания. Уникальная С-образная форма подушки обеспечивает защиту всей площади вдоль спинки сиденья и стенок кузова.

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