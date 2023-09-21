В Россию привезли новый Toyota Yaris Cross

Один из дилеров привез в Россию кроссовер Toyota Yaris Cross. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега просят 2 970 000 рублей.

В объявлении говорится, что это единственный в РФ новый Toyota Yaris Cross. Также отмечается, что у машины максимальная комплектация.

Toyota Yaris Cross не получил экстравагантного дизайна: внешность автомобиля более консервативна и проектировалась, вероятно, с оглядкой на старшего брата - Toyota RAV4.

Колесная база кроссовера такая же, как у Yaris - 2 560 мм. Габаритная длина новинки на 240 мм больше, чем у донора, и составляет 4 180 мм. Также автомобиль на 20 мм шире и на 90 мм выше, чем супермини: эти параметры равны 1 765 и 1 560 мм соответственно.

Yaris Cross имеет задний ряд сидений, раскладывающийся в пропорции 40:20:40, регулируемую высоту пола багажника, систему крепления груза. Объем багажника - 390 литров.