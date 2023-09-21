В октябре Lexus покажет концепт нового серийного электрокара

В рамках выставки Japan Mobility Show, которая пройдет в Токио с 26 октября по 5 ноября, Lexus представит некий инновационный концепт-кар — он будет полностью электрическим и в нем воплотят новейшие разработки японской компании. Серийную же версию придется ждать три года, ее выпуск ориентировочно запланирован на 2026 года.

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Официальной информации о новинке пока мало. В Lexus ограничились общими фразами про «революционную модульную конструкцию кузова» и «кардинально отличающийся метод производства». Намекает автопроизводитель и на некую новую архитектуру, на которой будут базироваться будущие серийные электрокары Lexus и Toyota, а также на силовую установку, в которую войдут минимум два электромотора, а это значит, что автомобиль будет полноприводным. Упоминается в официальном релизе и то, что при разработке новой модели упор был сделан на аэродинамику и экологичность.

Все остальное пока на уровне слухов и предположений. Так, например, безымянному электрическому Lexus прочат рулевое управление «по проводам» — технология, которая уже реализована на электрическом RZ и Toyota bZ4X. С большой долей вероятности, серийный электрокар получит литий-ионную батарею, которую Lexus планировал устанавливать на свои машины как раз с 2026 года. Она обеспечит запас хода на уровне 800 километров и быструю зарядку от 10 до 80 процентов за 20 минут. Кроме того, в производстве такие аккумуляторы почти на четверть дешевле нынешних.