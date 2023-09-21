Росстандарт против установки «квадратных» госномеров спереди

Представители Российской автомобильной федерации (РАФ) предложили изменить регламент установки нестандартных «квадратных» автомобильных номеров типа 1А. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Номера типа 1А предназначаются для штатных мест крепления на японских, американских и других автомобилях. В России номера такой формы разрешили устанавливать в районе заднего бампера в 2020 году. Зампред комитета классических автомобилей РАФ, коллекционер автономеров Петр Шляхин обратился с письмом в Росстандарт и технический комитет при агентстве «Безопасность дорожного движения», предложив разрешить устанавливать такие номера не только в задней, но и в передней части авто.

По словам Шляхина, на некоторых машинах стандартный прямоугольный номер приходится крепить сбоку, из-за чего он выходит за пределы кузова и может травмировать пешеходов. В других случаях номер может перекрывать датчики парктроника, препятствовать охлаждению двигателя или закрывать внешние световые приборы. В Союзе производителей госрегзнаков транспортных средств поддержали предложение, отметив, что по дорогам уже передвигается большое количество машин с квадратными номерами спереди, хотя это запрещено (штраф за нарушение составляет 500 рублей).