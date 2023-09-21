Дилеры призвали забыть о новых иномарках за 1 млн рублей

В текущей экономической ситуации ожидать появления на рынке новых иномарок по цене не выше 1 млн рублей не стоит. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявили в дилерском холдинге «Автодом».

© Unsplash

Представитель компании отметил, что до конца года может произойти очередное повышение цен на автомобили из-за волатильности курса рубля и роста расходов на таможенное оформление. По его словам, даже предположить появление на рынке новых машин зарубежных брендов ценой до 1 млн рублей невозможно.

«Стоимость авто регулярно растет из-за удорожания производства, расходов на комплектующие, нехватки электронной компонентной базы, падения курса рубля», — подчеркнул он.

Представитель ГК «Автодом» добавил, что даже на вторичном рынке Москвы невозможно найти иномарки сроком владения до трех лет дешевле 1 млн рублей.