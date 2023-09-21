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Дептранс: в Москве камеры начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Дорожные камеры в Москве будут фиксировать непристегнутых ремнем безопасности пассажиров автомобилей. Об этом рассказал руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, сообщается в Telegram-канале департамента.

Камеры начали штрафовать за непристегнутых пассажиров
© РИА Новости

По словам Ликсутова, следить за пассажирами смогут 206 комплексов видеофиксации с нейросетью. Собственники автомобиля, в котором передвигались непристегнутые пассажиры, будут получать штрафы в размере 1 тыс. рублей.

«Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта», — сказал глава Дептранса.

Сейчас в Москве работает около 500 камер с искусственным интеллектом, способных выявлять на дороге непристегнутых водителей, отметил он.

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