В Москве дорожные камеры будут фиксировать непристегнутых пассажиров
Дорожные камеры в Москве будут фиксировать непристегнутых ремнем безопасности пассажиров и присылать штраф за нарушение владельцу автомобиля. Об этом заявил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.
В Дептрансе напомнили, что ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя.
«Теперь это нарушение будут фиксировать камеры. Штраф в размере 1 000 рублей получит собственник автомобиля», - говорится в сообщении.
По словам Максима Ликсутова, за соблюдением правила о том, что все, кто находится в машине во время движения, должны быть пристегнуты ремнями безопасности, будут следить 206 комплексов с нейросетью.
«В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров», - пояснил руководитель столичного Дептранса, напомнив, что соблюдение ПДД сохранит жизнь участникам дорожного движения.
Он также заверил, что любые сомнения при рассмотрении случаев нарушений всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта.
Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев поддержал идею повысить штрафы за отсутствие у водителей полисов ОСАГО. А в Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявляли, что фиксировать автомобили без полисов ОСАГО с помощью камер начнут уже в 2023 году. В организации предложили поднять штраф за отсутствие полиса до 5 тысяч рублей.