Дорожные камеры в Москве будут фиксировать непристегнутых ремнем безопасности пассажиров и присылать штраф за нарушение владельцу автомобиля. Об этом заявил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале ведомства.

В Дептрансе напомнили, что ездить на пассажирском сиденье непристегнутым ремнем безопасности нельзя.

«Теперь это нарушение будут фиксировать камеры. Штраф в размере 1 000 рублей получит собственник автомобиля», - говорится в сообщении.

По словам Максима Ликсутова, за соблюдением правила о том, что все, кто находится в машине во время движения, должны быть пристегнуты ремнями безопасности, будут следить 206 комплексов с нейросетью.

«В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей. Теперь еще около 206 комплексов будут определять таких же пассажиров», - пояснил руководитель столичного Дептранса, напомнив, что соблюдение ПДД сохранит жизнь участникам дорожного движения.

Он также заверил, что любые сомнения при рассмотрении случаев нарушений всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта.