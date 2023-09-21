Geely раскрыла комплектации нового Coolray для России

Geely представляет на российском рынке новый Coolray. Кроссовер будет доступен для покупки у официальных дилеров марки в четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive.

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Дизайн новинки решен в рамках фирменной философии, характерной особенностью которой является "икс", образованный элементами передней части. Кроссовер получил не просто другие бамперы, но и новые фары и фонари.

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Новый Coolray оснащен другим турбомотором - BHE15-EFZ. У него тот же объем в 1,5 литра, но четыре цилиндра. Мощность двигателя 181 л.с. Максимальный крутящий момент - 260 Нм. Пару ему составляет новое поколение 7-ступенчатой "мокрой" роботизированной коробки с двойным сцеплением. На разгон от 0 до 100 км/ч ему требуется 7,6 секунды. Средний расход топлива должен укладываться в 5,8 л на 100 км (WLTC).

Салон пересмотрен полностью: изменены дверные карты, которые получили сложную фактуру панелей, кресла с новым профилем и памятью на настройки по Face ID, торпедо с воздухозаборниками, ставшими элегантно узкими, центральный тоннель с лотом с беспроводной зарядкой, селектор трансмиссии.

В базовой комплектации Comfort автомобиль оборудован светодиодными дневными ходовыми огнями, интегрированными в фары головного света, указателями поворота в боковых зеркалах заднего вида, рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Для отделки приборной панели и накладок дверей используется экокожа. Все кресла снабжены функцией подогрева, сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а переднего пассажира - в четырех.

Электростеклоподъемник водительской двери оборудован защитой от защемления и автоматическим режимом работы, передние ремни безопасности имеют регулировку по высоте. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные воздуховоды климатической системы, для удобства и безопасности при перевозке детей предусмотрены крепления для детских кресел стандарта ISOFIX и механизм блокировки открывания задних боковых дверей изнутри.

Мультимедийный комплекс с сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем оснащен 6 динамиками и Bluetooth-модулем. Он поддерживает Apple CarPlay и может дублировать экран смартфона. Панель приборов - цифровая монохромная, диагональ экрана составляет 10,25 дюйма. Для подключения внешних устройств предусмотрены два USB-разъема - спереди и один сзади, а также электрическая розетка 12В.