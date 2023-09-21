В Госдуме предложили обязать самокатчиков сдавать экзамены по ПДД

Вице-спикер Госдумы Михаил Делягин предложил обязать самокатчиков и водителей других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают.

Соответствующее письмо Делягин направил главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».

Он отметил, что на сегодняшний день сотрудникам ГИБДД сложно контролировать движение СИМ, поэтому если самокатчики нарушают ПДД, то обычно не платят штрафы, в отличие от других водителей.

«Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД», — написал депутат.

Делягин также предложил создать единый федеральный реестр СИМ для получения информации о конкретном средстве передвижения, а также у каждого из них должны появиться госномера.