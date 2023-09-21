Беспилотные автобусы Auto-Shuttle начали испытывать в Чехии и Великобритании

Сначала внутри автоматических шаттлов будет находиться человек-оператор, который возьмет на себя управление в случае возникновения ошибки. Однако вскоре Aurrigo планирует убрать операторов-людей и заменить их удаленными сотрудниками, которые физически не будут находиться в автобусе, но все равно смогут взять на себя управление, если что-то пойдет не так.