Беспилотные автобусы Auto-Shuttle начали испытывать в Чехии и Великобритании
Компания Aurrigo, базирующаяся в Великобритании, представила беспилотный автобус Auto-Shuttle, созданный в рамках проекта «Живая лаборатория беспилотных электромобилей». Эта инициатива направлена на оценку потенциала беспилотного общественного транспорта в Европе.
Сначала внутри автоматических шаттлов будет находиться человек-оператор, который возьмет на себя управление в случае возникновения ошибки. Однако вскоре Aurrigo планирует убрать операторов-людей и заменить их удаленными сотрудниками, которые физически не будут находиться в автобусе, но все равно смогут взять на себя управление, если что-то пойдет не так.
Auto-Shuttle использует технологию LiDAR, а также камеры и программное обеспечение, разработанное Aurrigo, чтобы обеспечить четкую картину окружающего мира.
Автобусы Auto-Shuttle уже начали курсировать в Праге и Брно, Чехия, а также в Милтон-Кейнсе, Великобритания.
«Это первое внедрение Auto-Shuttle в континентальной Европе для Aurrigo, и мы рады работать с такой престижной группой партнеров, чтобы сделать этот важный шаг в развитии автономного общественного транспорта», — сказал Дэвид Кин, генеральный директор Aurrigo.