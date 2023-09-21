В августе 2023 года средний размер выданных автокредитов на новые машины и автомобили с пробегом составил рекордные 1,49 млн рублей, что на 2,5% больше, чем в июле текущего года (1,45 млн рублей). Этот показатель растет уже семь месяцев подряд, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным бюро, в прошлом месяце самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах зафиксирован в в Москве (1,99 млн рублей), Московской области (1,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,78 млн рублей), в Ханты-Мансийском АО (1,67 млн рублей) и Ленинградской области (1,66 млн рублей).

При этом самый высокий рост среднего чека отмечен в Омской области (+8,5%), Ханты-Мансийском АО (+7,4%), Иркутской области (+7,3%), Пермском крае (+6,4%) и Удмуртской Республике (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за месяц показатель увеличился на 1,7% и 1,9% соответственно.