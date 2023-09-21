Стартовали продажи Lada Granta Sport

АвтоВАЗ объявил о старте продаж "заряженных" автомобилей Lada Granta Sport. Машины с форсированным мотором и спортивными настройками шасси теперь предлагаются в двух типах кузова - седан и лифтбек.

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Модель получила двигатель, развивающий мощность 118 л.с. Внесены изменения в системы впуска и выпуска, топливную систему, газораспределительный механизм, а также программу контроллера двигателя. Прямоточная система выпуска обеспечивает пониженное сопротивление и спортивный звук двигателя при динамичном ускорении.

Интерьер Granta Sport отличается специальной контрастной отделкой. Сиденья с выраженной боковой поддержкой обеспечивают комфорт водителя и пассажира при энергичном маневрировании. Кожаная оплетка руля помогает надежно удерживать обод при активном вождении, а красная нулевая отметка способствует более точному управлению на специальных трассах. Красный цвет применяется и в оформлении комбинации приборов, и на молдингах бамперов.

Пресс-служба АвтоВАЗа

Рекомендованная розничная цена Lada Granta Sport в кузове седан составит 1 249 900 рублей, в кузове лифтбек - 1 289 900 рублей. Оба автомобиля оснащаются кондиционером, подогревом сидений и зеркал, ABS, фронтальными подушками безопасности, аудиосистемой и другими опциями.

Напомним, в прошлом месяце обычная Granta, самая массовая и доступная модель бренда, разошлась в количестве 16 785 единиц (+44,9% к августу 2022 года).

Цены на обычную Granta стартуют от 692 900 рублей. АвтоВАЗ пообещал сохранить стоимость бюджетных версий модели в пределах 700 тысяч рублей. Не так давно список комплектаций пополнился Club и Quest, стоимость которых уже известна.