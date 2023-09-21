Автомобильный туризм предложили регулировать ГОСТами

Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК) предложила создать в России государственные стандарты (ГОСТ) для регулирования автомобильного туризма, ввести классификацию маршрутов и кемпингов. Об этом сообщает РБК.

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Инициаторы объясняют предлагают разработать новый ГОСТ с терминами и определениями, чтобы избежать двойного толкования понятий автотуризма, караванинга, кемпинга, глэмпинга, многофункциональной зоны дорожного сервиса. Еще в один ГОСТ предлагается включить классификацию автомобильных туристических маршрутов и критерии обслуживания на них.