В Сети показали первый минивэн Lotus на базе Zeekr

Как сообщает SPEEDME.RU, сейчас на мировых рынках все большую популярность получают кроссоверы и внедорожники, которые вытесняют остальные типы кузовов из ассортимента автопроизводителей. Однако есть несколько компаний, которые занимаются разработкой и выпуском минивэнов. Это хорошая новость для тех, кто ценит дополнительное пространство для головы и ног.

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Среди таких автомобилей можно выделить Honda Odyssey, Chrysler Pacifica, Kia Carnival или Toyota Sienna. Однако и другие производители также стараются удержаться в этом сегменте. Например, Mercedes-Benz B-Class и BMW 2 Series Active Tourer предлагают ощущение премиум-класса.