Следующее поколение Mazda6 получит задний привод и рядную "шестерку"

Компания Mazda уже представила несколько моделей на платформе Skyactiv Scalable Architecture с классической компоновкой, в числе которых кроссоверы CX-60 и CX-90. По их стопам может пойти и следующее поколение Mazda6.

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Классическая компоновка подразумевает продольное расположение двигателя и основной задний привод. Портал Best Car утверждает, что "шестёрка" нового поколения получит ту же технику, что CX-60: гибрид на базе 2,5 литра и "автоматом" со встроенным электромотором, рядные бензиновые "шестёрки".

Причиной решения перевода Mazda6 на новую платформу является больший, чем ожидалось, успех CX-90 в Северной Америке, утверждает издание, которое также сообщило подробности о дизайне новинки.

Mazda6 следующего поколения станет "четырёхдверным купе". Этот слегка подзабытый в эпоху засилия кроссоверами означает буквально следующее: купеобразная линия крыши и безрамочные двери. Внешность не пройдёт через радикальное переосмысление, но станет "кульминацией дизайнерской философией Kodo".

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