Менее 10% проданных "Москвичей" уходят госорганам

Коммерческий директор завода МАЗ "Москвич" Александр Мигаль рассказал о том, что менее 10% автомобилей "Москвич" уходят госорганам.

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"Есть распространенный миф, что все автомобили "Москвич" уходят госорганам. На самом деле это не так, только менее 10% машин бренда приобретаются государственными организациями", - цитирует Мигаля Telegram-канал No Limits.

Напомним, сейчас возрожденный завод предлагает россиянам бензиновый кроссовер "Москвич 3" и электрический "Москвич 3е".

Не так давно стартовало производство лифтбека "Москвич 6". Продажи автомобиля планируется начать в конце октября 2023 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.

В 2024 году завод выведет на рынок "Москвич 5" и "Москвич 8". К 2025 году планируют представить еще две новинки, но информации о них нет никакой.