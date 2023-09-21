Семейные минивэны оказались крайне опасными для пассажиров

Минивэны провалили краш-тесты Страхового института дорожной безопасности (IIHS) в США. Как сообщает Forbes, организация провела расширенные испытания, чтобы выяснить, как защищены в авариях пассажиры на задних сидениях автомобиля.

Испытания проводились над четырьмя минивэнами — Kia Carnival, Toyota Sienna, Chrysler Pacifica и Honda Odyssey. В рамках экспериментов за водительским сидением специалисты разместили манекен Hybrid III, который имитирует 12-летнего подростка. И если показатели, которые передали датчики передних «взрослых» манекенов, никаких претензий у специалистов не вызвали, то в случае с задними пассажирами все оказалось значительно хуже. Одна из них, Toyota Sienna, провалила тест, а три получили итоговую оценку «на грани допустимого».

Касательно защиты головы и шеи заднего пассажира при ударе машины в целом показали себя удовлетворительно. Отличную оценку получила Toyota, Chrysler — среднюю, а Kia — на грани допустимого. Неудовлетворительную защищенность показала Honda Odyssey — там наблюдалось опасное сближение головы манекена со спинкой водительского сиденья.

При тестах получения травм грудной клетки все минивэны получили оценку «на грани». Эксперты оказались не удовлетворены ремнями безопасности, которые крайне неудачно ложатся на тело манекена и сильно давят на грудь. Вероятность травм таза наоборот, оказалась крайне низкой у всех машин, за что эксперты поставили им максимальный балл.