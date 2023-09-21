Обновленный Audi Q4 e-tron стал мощнее и «дальнобойнее»

Компания Audi обновила электрический кроссовер Q4 e-tron.

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Модель обзавелась модернизированной силовой установкой, нарастила запас хода и получила новое оснащение. Например, штатно для Q4 e-tron стал доступен виртуальный кокпит и электропривод двери багажника, а в списке опций впервые появился ассистент смены полосы на магистрали.

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Представленный чуть больше двух лет назад кроссовер Q4 e-tron оказался одной из самых популярных электрических Audi. За первую половину 2023 года его поставки увеличились на 51,2 процента, поэтому в 2024-й модельный год он входит серьезно обновленным. Главное изменение — модернизированная силовая установка. Все Q4 e-tron отныне оснащены новым синхронным электромотором и батарей номинальной емкостью 82 киловатт-часа (доступны 77 кВт•с). Благодаря этому электрокары стали быстрее и «дальнобойнее».

Audi

Новый привод использует улучшенную систему температурного контроля и рубашку водяного охлаждения на внешней стороне статора. Аккумулятор теперь допускает зарядку постоянным током с мощностью до 175 киловатт для полноприводных версий и до 135 — для машин с одним электромотором. В идеальных условиях наполнить батарею с 10 до 80 процентов можно за 28 минут, а запас хода составит до 562 километров по циклу WLTP (значение указано для Q4 Sportback 45 e-tron, хотя даже предыдущий Q4 40 e-tron имел в запасе только 520 км).

Audi

После обновления количество версий Q4 e-tron заметно сократилось: исчезли начальные Q4 35 e-tron и Q4 40 e-tron, а также Q4 50 e-tron quattro, место которой заняла модификация с индексом «55». Варианты Q4 45 e-tron теперь предложены как с задним, так и с полным приводом. Мощность у них одинаковая — 286 лошадиных сил, а разгон до ста занимает 6,7 и 6,6 секунды соответственно. В свою очередь топ-версия Q4 55 e-tron quattro располагает 340 силами и ускоряется до первой «сотни» за 5,4 секунды. Максимальная скорость всех версий — 180 километров в час.

Audi

Еще у Q4 e-tron другие настройки подвески и рулевого управления. В стандартное оснащение добавлены цифровая «приборка» Audi virtual cockpit, навигация, подогрев передних сидений и сервопривод двери багажника. А в список опций — ассистент смены полосы на магистралях, который работает в паре с адаптивным круиз-контролем на скоростях до 90 километров в час. Наконец, каждый кроссовер будет оснащен генератором звука Acoustic Vehicle Alerting System. На небольших скоростях в целях безопасности устройство создает «характерный саундтрек», уведомляя пассажиров о приближении автомобиля.