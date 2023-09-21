BYD представил внедорожник с режимом аварийного плавания

Автоконцерн BYD представил в Китае внедорожник YangWang U8, который способен плавать и выполнять «танковый» разворот. Об этом сообщает портал carnewschina.com.

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BYD YangWang U8 стал самым дорогим автомобилем с электродвигателями, запущенным в массовое производство в Китае. Его цена составляет 1,1 млн юаней (14,5 млн рублей по курсу на момент публикации). Длина модели составляет 5319 мм при колесной базе 3050 мм. Внедорожник на 502 мм длиннее, чем Mercedes-Benz G-Klasse. Снаряженная масса модели — 3460 кг.

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Благодаря гидравлической системе YangWang U8 способен подниматься и опускаться на высоту до 150 мм. Также он может делать «танковый» разворот, вращаясь на 360°, стоя на месте. Базовая версия внедорожника может преодолевать брод глубиной до 1 метра (до 1,4 метра в модификации Off-road Master Edition). Если автомобиль погружается в воду еще глубже, активируется режим аварийного плавания.

В этом режиме ДВС отключается, окна закрываются, кондиционер переключается на внутреннюю циркуляцию, а люк в крыше открывается, обеспечивая запасной выход. Внедорожник способен оставаться на плаву в течение получаса, двигаясь вперед со скоростью 3 км/ч. Автопроизводитель подчеркнул, что эта функция предназначена только для использования в чрезвычайных ситуациях вроде наводнений, а не для пересечения озер и рек. После активации аварийного режима плавания автомобиль необходимо доставить в сервисный центр для осмотра.

BYD

Силовая установка YangWang U8 состоит из турбомотора объемом 2,0 литра, который работает в качестве генератора для четырех электродвигателей. Максимальный запас хода равен 1 тыс. км. Суммарная мощность составляет 1200 л.с. (1280 Нм). Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч, разгон до «сотни» занимает 3,6 секунды.