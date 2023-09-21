Skoda собрала 3-миллионный внедорожник

Как сообщает SPEEDME.RU, Skoda отмечает новый юбилей — выпуск трехмиллионного внедорожника. Этим знаковым автомобилем стал черный Kodiaq в комплектации Sportline, собранный на заводе в Квасинах, Чешская Республика. Skoda начала производство внедорожников в 2009 году с выпуска причудливого Yeti, а Kodiaq присоединился к линейке в 2016 году.

В последующие годы были выпущены Karoq, Kamiq, а также полностью электрические Enyaq и Enyaq Coupe. Кроме глобальных моделей, Skoda также представила региональные продукты, такие как Kamiq GT и Kodiaq GT для Китая, а также кроссовер Kushaq для Индии. На сегодняшний день Kodiaq является самым популярным внедорожником Skoda.