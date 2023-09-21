Американец погиб из-за следования маршруту в Google Maps

На Google подала в суд семья Филипа Паксона, который во время поездки на автомобиле следовал Google Maps и рухнул с разрушенного моста. Как сообщает Sky News, инцидент произошел в американском городе Хикори в штате Северная Каролина в сентябре 2022 года.

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Мужчина ехал домой с вечеринки через незнакомый район, когда приложение Google Maps якобы посоветовало ему проехать через обрушившийся мост. Автомобиль рухнул в воду с высоты. Тело Паксона позднее достали правоохранители.

Полиция сообщала, что на дороге не было никаких барьеров или предупреждающих знаков. Сам мост не обслуживался ни местными, ни федеральными властями, а построившая его компания разорилась. Также в иске упоминаются несколько частных организаций, которые, как утверждается, несут ответственность за мост и прилегающую территорию.