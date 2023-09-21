Эксперты предрекли снижение цен на электромобили

В связи с падением цен на литий могут подешеветь и электрокары, так как в их стоимости до 40 % занимает тяговая батарея. Об этом со ссылкой на аналитиков пишет 3DNews.

© Unsplash

По мнению экспертов Benchmark Mineral Intelligence, при стоимости хранения 1 кВт‧ч электроэнергии в $100 у автопроизводителей появляется возможность «не только предлагать машины на электротяге за сопоставимую с автомобилями на бензине и дизеле стоимость, но и получать при этом сопоставимую прибыль».

Еще десять лет назад средняя стоимость хранения 1 кВт‧ч электроэнергии в тяговых батареях электромобилей достигала $668. К марту 2022 года она опустилась до $146,4, а к августу текущего года упала еще на треть. По мнению аналитиков TrendForce, постепенно снижение цен на этом рынке будет наблюдаться как минимум до конца текущего года.

Такому снижению способствовало падение цен на литий (более 50 %), никель и кобальт. Также в августе геологам удалось обнаружить на границе штатов Орегон и Невада месторождение соединений лития. По предварительным оценкам, оно станет крупнейшим из разведанных в мире.

Однако спрос на электрокары растет не так активно, как рассчитывали производители. В США к июню складских запасов готовых электромобилей хватало на 100 дней, что более чем в три раза превышает прошлогодний показатель.

Ранее акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen упали в цене на фоне новостей о решении Tesla понизить стоимость электромобилей в США и Европе.