Mercedes-Benz короля Швеции оценили чуть дороже "Гранты"

На торги Bilweb выставлен Mercedes-Benz S-Class в кузове W116, выпущенный в 1973 году. Когда-то он принадлежал королю Швеции Карлу XVI Густаву. Пробег лимузина составляет 332 тыс. км. Из других характеристик автомобиля известно, что у него автоматическая коробка передач, карбюраторный силовой агрегат, минимальное оснащение – нет даже кондиционера.

Mercedes-Benz S-Class 1973 года, принадлежавший королю Швеции Карлу XVI Густаву

Как отмечается в объявлении, несмотря на 50-летний срок жизни, автомобиль не подвергся ни одной реставрации. Впрочем, и состояние его далеко от идеального: видны следы коррозии на кузове, днище проржавело, а тканевый салон изрядно истрепался.