Китайский автобренд Avatr выйдет на рынок России

В 2024 году на рынке России начнутся официальные продажи электромобилей китайской марки Avatr. Об этом представители компании сообщили Autonews.ru.

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Автомобили Avatr будут поставляться в Россию через местное представительство концерна Changan. Первыми моделями на рынке РФ станут кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12.

Компания Avatr существует с 2021 года. Это совместный продукт Changan, IT-гиганта Huawei, разрабатывающего программное обеспечение для мультимедийной системы, а также концерна CATL, поставляющего аккумуляторы для тяговых батарей.