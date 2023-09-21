Toyota планирует выпустить четыре новых типа тяговых батарей

Японский автопроизводитель Toyota рассчитывает к 2026 году выпускать по 1,5 млн электромобилей ежегодно, оснастив их новыми батареями. В планах компании разбиралось издание 3DNews.

© Toyota Motor

Компания Toyota до 2028 года планирует вывести на рынок четыре новых типа тяговых аккумуляторов. Три из них, как ожидается, будут опираться на использование жидкого электролита, а четвертый - сочетать исключительно твердотельные компоненты для производства аккумуляторных ячеек.

Видео дня

Так, уже к 2026 году инженеры Toyota намерены выпустить на рынок «производительный» вариант литийионной батареи с жидким электролитом. В компании рассчитывают, что они будут на 20 % дешевле в производстве, чем те, которые сейчас используются в электрическом кроссовере bZ4X. При этом новые батареи обеспечат запас хода до 800 км и быструю зарядку за 20 минут.

Также к 2026 Toyota рассчитывает сократить себестоимость популярных сейчас LFP-батарей на 40 % и увеличить запас хода на 20 %. Скоростная зарядка их будет занимать около 30 минут при восстановлении остаточного заряда с 10 до 80 %.

А к 2028 году компания Toyota намерена выпустить на рынок аккумуляторы, которые получат конструкцию с биполярными электродами. Содержание никеля в катодах будет увеличено, что в совокупности позволит добиться пробега на одном заряде в диапазоне до 1000 км.

К этому же сроку в компании рассчитывают создать твердотельные батареи, которые будут обеспечивать быструю зарядку за десять минут и отличаться более скромной массой, запас хода приблизится к 1000 км.

Отдельное направление инновационной деятельности Toyota будет связано с усилиями по оптимизации компоновки аккумуляторных ячеек в батарее. Высота аккумуляторного блока не должна будет превышать 100 мм против нынешних 150 мм, чтобы обеспечить достаточный дорожный просвет.