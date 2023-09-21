Hyundai тестирует самый доступный электрокар на базе крошечного Casper

Компания Hyundai приступила к дорожным испытаниям электрокара на базе своего самого компактного паркетника Casper . Его цена в Европе составит около 20 000 евро.

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Внешне электрический "Каспер" практически не отличается от бензинового собрата, за исключением отсутствия лючка бензобака и наличия зарядного порта спереди. На фото, опубликованных Motor1, видны отличия в салоне, но не факт, что это не временные решения, допущенные только на время испытаний. Например, у приборной панели нет козырька.

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Экран мультимедиа однозначно шире, но, предполагаем, что такое мы увидим и на машине с ДВС, которой в скором времени предстоит пройти обновление: Casper дебютировал в 2021 году. Ожидается перекомпоновка центральной консоли, на которой у "Каспера" расположен рычаг трансмиссии, у "электрички" его переместили на рулевую колонку.

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Характеристики трансмиссии пока неизвестны. Проблема создания таких компактных электрокаров заключается в их размерах, не позволяющих размахнуться на установку большой батареи. Длина Hyundai Casper составляет всего 3595 мм, то есть немногим больше, чем Volkswagen e-up! (3540 мм), но уступает Fiat 500e (3632 мм).