Водители в Петербурге и Ленобласти застряли на въездах на трассу М-11

В Санкт-Петербурге и Ленобласти автомобилисты пожаловались на перекрытие въездов на платную трассу М-11 «Нева». Об этом сообщает «Фонтанка».

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На М-11 не удается заехать с внутреннего и внешнего кольца Кольцевой автомобильной дороги (КАД), с Московского шоссе в Шушарах и трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчине. Причины остановки движения не уточняются.