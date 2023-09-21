Два десятка роботакси заблокировали движение в Техасе

Около 20 беспилотных такси Chevrolet Bolt устроили затор на одной из улиц Остина (штат Техас, США) поздним вечером в субботу, 16 сентября. Об этом сообщает The Drive.

Некоторые роботакси, принадлежащие сервису Cruise, выехали на встречную полосу, в итоге пара Chevrolet Bolt застряла лицом друг к другу «в своего рода автономном противостоянии, еще больше усугубив ситуацию», отмечает издание.

Фото и видео «робопробки» опубликовал пользователь соцсети X (ранее Twitter) @pradnico.

«В каком-то смысле мне повезло наблюдать за этим, было забавно видеть, как работники Cruise пытаются дистанционно управлять автомобилями», - написал он.

Представитель Cruise заявил, что затор мог быть вызван интенсивным пешеходным движением.

«Наши автомобили в первую очередь созданы с учетом приоритета безопасности, включая осторожность в отношении пешеходов», - подчеркнул он.

Однако The Drive отмечает, что на кадрах, опубликованных в соцсетях, не видно большого количества людей поблизости.

В Cruise уточнили, что проблему удалось решить дистанционно, все транспортные средства покинули этот район самостоятельно.

«В конце концов, мы не идеальны. Будут ситуации, когда транспортное средство столкнется с чем-то и не будет знать, что делать дальше. Поэтому, когда авто не знает, что делать, оно по умолчанию принимает самое безопасное решение - остановку», - заявил Майкл Стейплс, генеральный директор Cruise в Остине.