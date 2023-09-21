«Умный» Москвич не только фиксирует скорость, но и разыскивает людей

Электрокар Москвич оснастили программным комплексом для фиксации нарушений ПДД.

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На форуме Kazan Digital Week-2023 показали электромобиль Москвич с комплексом «Кибер шериф». Автомобиль оснащен оборудованием, которое способно поддерживать контроль за работой экипажа патрульного автомобиля, вести запись видео и звука с камер, отслеживать местонахождение патрульного автомобиля, фиксировать все маршруты, загружать базы данных лиц и автомобилей, отслеживать статистику всех подключенных систем.

Система, установленная на автомобиле, способна измерять скорость движения транспортных средств в зоне контроля, нарушения парковки, остановки, стоянки, движение по полосе общественного транспорта, по обочине и т. д.

Светосигнальная балка на автомобиле

Измерение скорости происходит с помощью радара, встроенного в светосигнальную балку.

Собранные с помощью «умного» автомобиля фото и видеоматериалы позволяют формировать протоколы об административных нарушениях на дороге.

Кроме того, накопленная информация дает возможность разыскивать транспортные средства и даже людей.

Камеры, которые находятся сбоку балки, фиксируют лица проезжающих водителей, а потом идет проверка по базам розыска, загруженным на сервер.