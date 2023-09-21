В Китае готовятся к премьере брутального внедорожника Tank 400 Hi4-T

В Китае готовятся к официальной премьере гибридного внедорожника Tank 400 Hi4-T. Как сообщает портал ITHome, новый автомобиль сильно отличается по размерам от других моделей бренда своим внешним видом.

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Габариты Tank 400 составляют 4985 х 1960 х 1905 мм, а колесная база – 2850 мм. Это сравнимо с размерами Toyota Land Cruiser 300. У машины отличный внедорожный потенциал благодаря клиренсу в 224 мм, а также углам въезда и съезда в 33 и 30 градусов. Разумеется, в автомобиле есть полный привод с механическими блокировками. Производитель утверждает, что внедорожник сможет преодолевать брод глубиной до 80 см.

Силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя, электромотора и 9-ступенчатой автоматической коробки передал. Суммарная мощность заявлена в 408 л.с. при крутящем моменте в 750 Н*м. Запас хода только на электричестве составляет 105 км, а в гибридном режиме — 800 км.

Tank

Tank

В салоне выделяется цифровая приборная панель и медиасистема. Дополнительно установлен проекционный экран, а спинки заднего сидения можно сложить, образуя ровный пол вместе с багажником.