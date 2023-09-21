Aurus Komendant победил в конкурсе на лучший дизайн

Aurus Komendant получил награду за лучший промышленный дизайн. Кроссовер отечественной разработки стал победителем первой премии «Лучший промышленный дизайн России», которую учредили Минпромтор и Минкульт. В конкурсе участвовали более 500 компаний, из которых было выбрано 20 победителей. Среди них — кроссовер Aurus, вертолет компании «Аэромакс», зарядная станция для электрокаров от «ЭМ Ти Прод», остановка общественного транспорта фирмы «Некс-Т» и другие отечественные проекты.

© Aurus

Aurus Komendant был заявлен в конкурсе разработчиком, научным центром НАМИ, подконтрольным Минпромторгу. Экспертное жюри присудило проекту награду в категории «Дизайн-продукт» за лучший промышленный дизайн — это дает «Аурусу» право разместить на своем автомобиле специальный знак лауреата.

Aurus выпускает представительские автомобили — седан Senat, одноименный лимузин, минивэн Arsenal и кроссовер Komendant. Серийное производство последнего было запущено на заводе в Елабуге в ноябре 2022 года. Все основные агрегаты автомобиля отечественные, доля локализации внедорожника достигает 70 процентов.

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

Aurus

У Komendant гибридная силовая установка с двигателем V8 4.4 с двумя турбокомпрессорами и 62-сильным электромотором, девятиступенчатый автомат КАТЕ и система полного привода. На момент появления на рынке в конце 2022 года модель стоила почти 34 миллиона рублей.