Перечислены подержанные иномарки, которые можно продать за один день

Составлен рейтинг самых ликвидных иномарок с пробегом в России. Эксперты «Авито Авто» изучили, насколько быстро продавались разные модели за январь-сентябрь 2023 года и разделили их на две возрастные группы: от одного до трех лет и от четырех до шести. Оказалось, что быстрее всего новых хозяев находит китайский кроссовер Haval Jolion — объявления снимают менее чем за один день. В среднем покупатели платят за него по два миллиона рублей.

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На втором месте по скорости перепродажи среди машин в возрасте от одного года до трех лет — Kia Seltos со средней ценой 2 265 000 рублей, на третьем — тоже Kia, но бюджетный Rio. В среднем за него выручают по 1 625 000 рублей.

За ними следуют два Hyundai — Solaris и Creta стоимостью 1 500 000 и 1 920 000 рублей соответственно. Есть в топ-10 и еще один «китаец». Это Chery Tiggo 7 Pro (2 055 000 рублей), занявший шестое место. С седьмой по десятую позиции расположились Skoda Rapid, Toyota Camry, Kia K5 и Toyota RAV4.

Что касается машин постарше, то среди них лидирует Mitsubishi Outlander, который выкупают за 1 993 000 рублей менее чем за день. Последующие позиции достались тем же Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta (1 200 000, 1 100 000 и 1 600 000 рублей соответственно).