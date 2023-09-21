"Гладкий" кроссовер Wuling Nebula поступил в продажу

В конце августа китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling представило новую модель - компактный кроссовер Nebula. Это гибрид, с необычно гладким, спокойным, без всякой агрессии дизайном и, как всегда, с привлекательной ценой.

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Из-за гладких обводов может показаться, что Nebula - небольшой автомобиль, но на деле он соразмерен с Toyota RAV4. Габариты новинки следующие: 4610 х 1810 х 1670 мм, колёсная база - 2700 мм. Объём багажного отделения равен 367 л, при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1487 литров.

Вся оптика Wuling Nebula светодиодная, более того, в решётку радиатора встроен 171 светодиод, благодаря которым этот элемент превращается в подобие экрана. Штатно кроссовер идёт с 17-дюймовыми колёсами.

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Приборная панель представлена 7-дюймовым дисплеем, у мультимедиа диагональ тачскрина составляет 10,25 дюйма. Но гордость салона - кресла с дополнительным мягким слоем толщиной 20 мм призваны обеспечить максимальный комфорт как водителю, так и пассажирам. Климат-контроля у новинки нет - установлен обычный кондиционер, но зато можно заказать систему камер кругового обзора, панорамную крышу.

Силовая установка представлена двухлитровым атмосферником и электромотором, которые суммарно выдают 177 л.с. и 320 Нм. Привод - передний. Заявленный расход топлива на 100 км составляет 5,5 литра.

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Wuling Nebula представлен в двух комплектациях стоимостью 89 800 и 105 800 юаней (1,19 и 1, 4 млн рублей).