В сентябре в Москве будет возрожден троллейбусный маршрут

Троллейбусный маршрут от Комсомольской площади до Музея транспорта Москвы будет запущен в конце III квартала 2023 года, сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на директора музея Оксану Бондаренко.

«В нашем музейном пользовании мы сохранили единственную эксклюзивную троллейбусную линию. Сейчас департамент капремонта (ДКР) города меняет там контактную линию, потому что было благоустройство. Она проходит мимо «Площади трех вокзалов», по Новорязанской улице, по Ольховке, до музея Транспорта Москвы и по кругу. Общая протяженность — пять километров, там будет шесть остановок», — сообщила Бондаренко.

По ее словам, на маршруте помимо современных троллейбусов будет эксплуатироваться музейный «ЗиУ-5», который отреставрировали специально для этих целей. Ретро-троллейбус будет появляться на линии один раз в неделю в теплое время года — с апреля по октябрь. На маршруте будут работать троллейбусы двух назначений — экскурсионные и линейные.