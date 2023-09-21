Автомобильная компания Nio выпустила смартфон дешевле Huawei

Китайский производитель электрокаров Nio выпустил смартфон. Новинка выходит на рынок Китая: смартфон Nio на операционной системе Andriod дешевле аналогичных моделей Huawei — он стоит 900-1000 долларов, что примерно на 150 долларов меньше, чем у конкурентов. Полноценный старт продаж будет дан 28 сентября, а заказ можно оформить начиная с сегодняшнего дня. Пока новинка доступна только в КНР, и экспорт в другие страны, в частности, в Европу, не планируется, сообщает CNBC.

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Nio — успешный китайский производитель премиальных электромобилей, которые продаются и за пределами КНР. Самой первой моделью марки стал электрический гиперкар EP9, который дебютировал в 2017 году, и в том же году компания вышла на рынок массовых автомобилей с семиместным батарейным кроссовером Nio ES8. С того момента ES8 успел сменить поколение, линейка Nio разрослась до восьми моделей, бренд вышел на зарубежные рынки и даже умудрился рассориться с Audi.

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Теперь же компания осваивает рынок техники: в Китае открыт прием заказов на первый смартфон Nio на базе Android, который рассчитан в первую очередь на тех, кто уже ездит на электрокарах марки. Дело в том, что устройство глубоко интегрировано в систему автомобиля — с него можно управлять более 30 функциями машины, например, регулировать температуру в салоне, проверять заряд батареи, открывать/закрывать стекла, регулировать угол наклона кресел и так далее. Кроме того, у электрокаров Nio и Nio Phone один и тот же голосовой ассистент.

У смартфона OLED-экран диагональю 6,8 дюйма (2К, 120 Гц, 1800 нит), процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативная память 12/16 Гб, а постоянная — 512 Гб либо 1 Тб. Основная камера на 50 Мп, также есть широкоугольная и фронтальная, а операционная система — Sky UI на базе Android 13. Устройство поддерживает Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, USB-C, две SIM-карты, NFC и GPS.