Hennessey доработала Cadillac CT5-V Blackwing

Фирма Hennessey превратила Cadillac CT5-V Blackwing в «убийцу» гиперкаров. Пакет H1000 поднимает отдачу компрессорной «восьмерки» до 1014 лошадиных сил и сокращает время разгона до 60 миль в час до 2,4 секунды. Это быстрее BMW M8 Competition и даже M5 CS, которому требуется на 0,2 секунды больше.

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Седан Cadillac CT5-V Blackwing хорош и безо всякого тюнинга. Всё дело в двигателе — компрессорном V8 6.2 LT4, который развивает 677 лошадиных сил (894 Нм) и позволяет машине катапультироваться до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,4 секунды. Но в мастерской Hennessey Performance посчитали, что этого мало, и разработали для четырехдверки пакет увеличения мощности под названием H1000. Он повышает отдачу компрессорной «восьмерки» до 1014 сил и 1310 Нм. Время разгона до 60 миль/ч при этом уменьшается ровно на секунду, а квотер машина проходит за 10,1 секунды — на уровне McLaren 720S.

В Hennessey не мелочатся. Двигатель получает «портированную» ГБЦ, новые впускные и выпускные клапаны, усовершенствованные толкатели, теплообменники увеличенного размера, длиннотрубные коллекторы из нержавеющей стали и многое другое. На финальном этапе заводской нагнетатель Eaton меняют на более производительный, а в блок управления двигателем заливают фирменную прошивку Hennessey Engine Management Calibration. На всё это предоставляется гарантия 2 года либо 24 тысячи миль пробега (38,6 тыс. км). При этом сам пакет H1000 совместим только с CT5-V Blackwing, поскольку у обычных CT5-V под капотом стоит не V8, а V6.

Hennessey Performance