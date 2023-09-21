Электромобили обогнали дизельные авто по популярности в Европе

Электромобили обогнали дизельные авто по популярности в Евросоюзе, заняв третье место на рынке. Лидерские позиции оставили за собой машины с бензиновым двигателем и гибриды, сообщает Европейская ассоциация автомобильной промышленности (ACEA).

© Lenta.ru

На учет в августе этого года в странах Евросоюза было поставлено 165 тысяч новых электромобилей. Их доля в общем количестве машин, зарегистрированных в этом месяце, впервые превысила 20 процентов, а с 2022 года выросла почти вдвое.

С начала года всего было зарегистрировано 985 тысяч электрокаров. Их продажи по всему Евросоюзу, за исключением Мальты, в среднем выросли на 118 процентов. В Бельгии рост продаж достиг 225 процентов, а в Германии, лидере по числу электрических автомобилей в ЕС, — на 171 процент, подсчитали в ACEA.