Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей

«Если вы посмотрите на мировой рынок, то увидите, что доля седанов постепенно снижается, но спрос на седаны по-прежнему существует. Мы продолжаем видеть рынок (седанов) и продолжаем придавать ему большое значение и концентрироваться на седанах», — приводит издание слова Ватанабе.