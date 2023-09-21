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Глава Lexus заявил, что марка не отказывается от седанов

Несмотря на высокие продажи кроссоверов и внедорожников в мире, японский Lexus сохранит свою приверженность седанам. Об этом сообщает австралийское издание Drive со ссылкой на главу Lexus Такаши Ватанабе.

Lexus сохранит производство седанов из-за китайских покупателей
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«Если вы посмотрите на мировой рынок, то увидите, что доля седанов постепенно снижается, но спрос на седаны по-прежнему существует. Мы продолжаем видеть рынок (седанов) и продолжаем придавать ему большое значение и концентрироваться на седанах», — приводит издание слова Ватанабе.

В качестве примера топ-менеджер привел седан Lexus ES, на который приходится половина продаж бренда Lexus в Китае. Седан ES следующего поколения, основанный на технической базе Toyota Camry, автопроизводитель планирует выпустить в следующем году.

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