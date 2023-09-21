Пользователей электросамокатов обяжут сдавать экзамен на знание ПДД
В России могут ввести экзамены на знания правил дорожного движения для владельцев электросамокатов. Соответствующее предложение направил премьер-министру Михаилу Мишустину заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Депутат считает, что пользователи средств индивидуальной мобильности являются полноправными участниками дорожного движения, наряду с автомобилистами. При этом в 2023 году количество аварий с участием подобной техники выросло на 182 процента.
Делягин заявил, что перед тем, как разрешать гражданам передвигаться на электросамокатах, им необходимо сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Такой подход позволит снизить количество аварий, а также конфликтов на дорогах. Депутат подчеркнул, что сегодня сотрудники ГИБДД практически бессильны перед нарушителями на СИМ, которые не регистрируют свою технику, а также не платят штрафы.
Чаще всего опасно ведут себя на дороге владельцы личных электросамокатов, поскольку курьеры и арендаторы понимают ответственность за кикшеринговую технику. В то же время депутаты считают, что одного экзамена на знание ПДД недостаточно. В ЛДПР предложили установить в городе камеры, фиксирующие нарушения пользователей СИМ.
Кроме того, чиновники считают, что в России необходимо создать единый федеральный реестр подобной техники, из которого инспекторы смогут получить исчерпывающую информацию о конкретном электросамокате.
В середине сентября более 60 процентов автомобилистов негативно высказались относительно электросамокатов. Каждый четвертый водитель признался, что хотя бы раз попадал в аварию с пользователями подобной техники.