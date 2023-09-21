Пользователей электросамокатов обяжут сдавать экзамен на знание ПДД

В России могут ввести экзамены на знания правил дорожного движения для владельцев электросамокатов. Соответствующее предложение направил премьер-министру Михаилу Мишустину заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Депутат считает, что пользователи средств индивидуальной мобильности являются полноправными участниками дорожного движения, наряду с автомобилистами. При этом в 2023 году количество аварий с участием подобной техники выросло на 182 процента.

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Делягин заявил, что перед тем, как разрешать гражданам передвигаться на электросамокатах, им необходимо сдать экзамен на знание правил дорожного движения. Такой подход позволит снизить количество аварий, а также конфликтов на дорогах. Депутат подчеркнул, что сегодня сотрудники ГИБДД практически бессильны перед нарушителями на СИМ, которые не регистрируют свою технику, а также не платят штрафы.

Чаще всего опасно ведут себя на дороге владельцы личных электросамокатов, поскольку курьеры и арендаторы понимают ответственность за кикшеринговую технику. В то же время депутаты считают, что одного экзамена на знание ПДД недостаточно. В ЛДПР предложили установить в городе камеры, фиксирующие нарушения пользователей СИМ.

Кроме того, чиновники считают, что в России необходимо создать единый федеральный реестр подобной техники, из которого инспекторы смогут получить исчерпывающую информацию о конкретном электросамокате.