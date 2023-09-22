Toyota представила обновленный RAV4

Toyota представила в США обновленный кроссовер RAV4 2024 модельного года. Автомобиль получил новые цвета кузова и оборудование.

© Toyota

В системе полного привода автомобиль получил режим Trail, предназначенный для движения вне дорог с твердым покрытием. В версии Woodland Edition, адресованной любителям спорта, кроссовер снабжен стандартными креплениями для инвентаря. В сочетании с белым и темно-зеленым цветом кузова доступна контрастная черная крыша.

Toyota

В приспособленной для бездорожья комплектации RAV4 получил доработанную подвеску с увеличенным ходом на сжатие и оборудован двухтрубными амортизаторами с внутренними пружинами.

Toyota