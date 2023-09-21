Бельгийский музей пустит с молотка коллекцию советских Lada и «Москвичей»

Музей Abarth Works распродаст на торгах коллекцию классических советских автомобилей. В собрании бельгийцев находится полтора десятка моделей Lada, в числе которых присутствуют несколько спортивных и раллийных машин. За все стандартные транспортные средства коллекционеры из Антверпена собираются выручить на аукционе Car&Classic 35 000 евро (примерно 3,6 миллиона рублей по текущему курсу). При этом практически вся коллекция, за исключением редких раритетов, доступна к совместной покупке.

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Под крышей музея коллекционеры собрали множество стандартных экспортных автомобилей АвтоВАЗа разных лет выпуска. Эти модели специалисты готовы продать единым лотом. Отдельно участникам торгов будут доступны редкие спортивные модификации машин.

К примеру, за пять тысяч евро (около 500 000 рублей) участники аукциона смогут приобрести «заряженную» Lada VFTS, построенную на базе ВАЗ-2105. Кроме того, в коллекции выделяются гоночные «Самары» и спортивная Lada Niva. Специалисты музея подчеркивают, что некоторые автомобили представляют собой реплики раллийных машин. А некоторые модели подготовили несколько лет назад.

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

Car&Classic

За 21 тысячу евро (примерно два миллиона рублей) музей готов расстаться с небольшой коллекций «Москвичей», в которую входит модель 2140, пикап Москвич-2335 и трековая версия Москвича-412. Другими необычными лотами на торгах станут ГАЗ-21 Волга» и редкий универсал ГАЗ-М24 с дизельным мотором. Обе «Волги» можно будет купить за 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей).