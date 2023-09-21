Бельгийский музей пустит с молотка коллекцию советских Lada и «Москвичей»
Музей Abarth Works распродаст на торгах коллекцию классических советских автомобилей. В собрании бельгийцев находится полтора десятка моделей Lada, в числе которых присутствуют несколько спортивных и раллийных машин. За все стандартные транспортные средства коллекционеры из Антверпена собираются выручить на аукционе Car&Classic 35 000 евро (примерно 3,6 миллиона рублей по текущему курсу). При этом практически вся коллекция, за исключением редких раритетов, доступна к совместной покупке.
Под крышей музея коллекционеры собрали множество стандартных экспортных автомобилей АвтоВАЗа разных лет выпуска. Эти модели специалисты готовы продать единым лотом. Отдельно участникам торгов будут доступны редкие спортивные модификации машин.
К примеру, за пять тысяч евро (около 500 000 рублей) участники аукциона смогут приобрести «заряженную» Lada VFTS, построенную на базе ВАЗ-2105. Кроме того, в коллекции выделяются гоночные «Самары» и спортивная Lada Niva. Специалисты музея подчеркивают, что некоторые автомобили представляют собой реплики раллийных машин. А некоторые модели подготовили несколько лет назад.
За 21 тысячу евро (примерно два миллиона рублей) музей готов расстаться с небольшой коллекций «Москвичей», в которую входит модель 2140, пикап Москвич-2335 и трековая версия Москвича-412. Другими необычными лотами на торгах станут ГАЗ-21 Волга» и редкий универсал ГАЗ-М24 с дизельным мотором. Обе «Волги» можно будет купить за 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей).
Накануне стало известно об аукционе, в ходе которого покупателям предложат восемь разных оранжевых Aston Martin. Все британские суперкары находятся в идеальном состоянии и принадлежали одному владельцу.