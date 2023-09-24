Езда по обочине: штрафы и социальная этика

Езда по обочинам — явление, к сожалению, не редкое на наших дорогах. Многие водители считают это быстрым и удобным способом серьезно сократить пробку. Но сокращение для себя пробки лежит на одной стороне весов, а на другой находятся противозаконность, неуважение к другим водителям и повышенная опасность. В этой статье мы рассмотрим, почему езда по обочинам — плохая идея.

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Правила и штрафы

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Давайте начнем с самого очевидного и того, чем можно руководствоваться – ПДД. Согласно правилам дорожного движения, езда по обочинам строго запрещена разделом 9.9. Нарушение этого правила влечет за собой штраф в размере 1500 рублей. Очень часто разметка отсутствует и на это ссылаются особенно хитрые водители, оправдывая таким образом свое поведение. Согласно правилам дорожного движения, обочина - это «элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2». По этой причине отсутствие разметки из-за смены покрытия не является разрешающим фактором, и обочина от этого не перестает быть обочиной – ездить там нельзя.

Социальная этика и конфликты на дороге

Езда по обочинам не только незаконна и карается штрафами, но и крайне непопулярна среди других участников движения. Такое поведение часто приводит к конфликтам, которые могут перерасти даже в драку или небольшое ДТП. Водители, стоящие в пробке, чувствуют себя оскорбленными, видя, как кто-то «особенно умный и быстрый» пытается пробиться вперед и вклиниться, не соблюдая правила. Из-за таких «самых быстрых» остальные участники стоят в пробке еще дольше, потому что те, кто обгоняют по обочине, через какое-то время начинают встраиваться обратно и тормозят весь поток. На видеохостингах много видеороликов, когда из-за обочечников разгорались нешуточные конфликты.

YouTube / drongogo

Физические последствия

Проезжая по обочине, водители поднимают пыль, которая оседает на машинах, стоящих в пробке. Кроме того, из-под колес "обочечников" могут вылетать камни, которые повреждают автомобили, идущие рядом. И вот представьте, стоите вы с открытым окном, и тут внезапно пролетает другой водитель по обочине, после чего в окно вашего автомобиля летит пыль, грязь, а вдобавок вы слышите, как по корпусу машины стучат небольшие камни, оставляя сколы или царапины. Ничего приятного вы ему не пожелаете, правда же?

Опасность для пешеходов и животных

Обочина — это не проезжая часть. На ней могут находиться пешеходы, дети, животные или внезапно появиться какое-то препятствие. И если препятствие – это просто неприятный факт, то внезапно появившийся взрослый человек или ребенок – потенциальная трагедия. Встреча с животным – тоже очень большая проблема. Важно помнить, что все они имеют полное право там находиться, особенно если нет тротуара, а вот автомобилей там быть не должно, так как движение по обочинам запрещено законодательно. И худшее в этой ситуации, что при возникновении человека, останется уповать лишь на тормоза и сцепление с покрытием, потому что слева идет плотный поток, а справа может не быть места для любого маневра. Говоря проще – это опасность в квадрате.

YouTube / Region 52

Когда можно двигаться по обочине

Само собой, иногда по обочине двигаться не только можно, но даже нужно. Иногда – это единственный способ объезда сломавшегося автомобиля в единственной полосе или ремонтных работ. Также по обочинам разрешено двигаться велосипедистам, владельцам СИМ и даже пешеходам. Собственно, это самый важный аргумент, почему не стоит съезжать с дороги просто так. Также на обочине можно остановиться при поломке, но не забудьте включить аварийку и выставить треугольник, чтобы вас было видно.

Заключение