Стали известны недостатки нового «Москвича 3»

Несколько существенных проблем в «Москвич 3», которые могут стать препятствием для его покупки выявили эксперты издания NaAvtotrasse.

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Первый недостаток это локализация производства автомобиля. Как известно, автомобиль выпускается только из китайских деталей.

Ещё одним минусом эксперты назвали подвеску. Сообщается, что кроссовер по комфортности уступает всем основным конкурентам из КНР. Авто плохо справляется с неровностями на дорогах России.