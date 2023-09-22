Стали известны недостатки нового «Москвича 3»
Несколько существенных проблем в «Москвич 3», которые могут стать препятствием для его покупки выявили эксперты издания NaAvtotrasse.
Первый недостаток это локализация производства автомобиля. Как известно, автомобиль выпускается только из китайских деталей.
Ещё одним минусом эксперты назвали подвеску. Сообщается, что кроссовер по комфортности уступает всем основным конкурентам из КНР. Авто плохо справляется с неровностями на дорогах России.
Нет системы полного привода. Так как в России есть еще много мест, где плохое дороги, то это большой недостаток. Поставка запасных частей осуществляется напрямую из КНР, скорость ремонта кроссовера «Москвич-3» может стать неприятным сюрпризом.
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