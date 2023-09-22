Фотошпионы засняли электрический кроссовер Peugeot E-5008

Компания Peugeot тестирует кроссовер 5008 нового поколения в электрической модификации. Как сообщает Motor1, фотошпионы засняли новинку, которая общими очертаниями не отличается от ранее замеченных прототипов с двигателями внутреннего сгорания.

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В третьем поколении модель несколько изменится в пропорциях, хотя общий дизайн остается относительно угловатым. Основные изменения претерпела линия крыши и бокового остекления. Другие детали рассмотреть пока не удается из-за полного камуфляжа, который закрывает все элементы дизайна машины.

Motor1.com

Motor1.com

Motor1.com

Маскировка присутствует и на лицевой панели, хотя на более ранее прототипах решетка была открытой. Во всех случаях разработчики применяют необычные колесные диски с ассиметричными отверстиями вместо привычных спиц. Не исключено, такое решение продиктовано соображениями аэродинамики.