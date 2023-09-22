Фотошпионы засняли электрический кроссовер Peugeot E-5008
Компания Peugeot тестирует кроссовер 5008 нового поколения в электрической модификации. Как сообщает Motor1, фотошпионы засняли новинку, которая общими очертаниями не отличается от ранее замеченных прототипов с двигателями внутреннего сгорания.
В третьем поколении модель несколько изменится в пропорциях, хотя общий дизайн остается относительно угловатым. Основные изменения претерпела линия крыши и бокового остекления. Другие детали рассмотреть пока не удается из-за полного камуфляжа, который закрывает все элементы дизайна машины.
Маскировка присутствует и на лицевой панели, хотя на более ранее прототипах решетка была открытой. Во всех случаях разработчики применяют необычные колесные диски с ассиметричными отверстиями вместо привычных спиц. Не исключено, такое решение продиктовано соображениями аэродинамики.
Премьера нового Peugeot 5008 может состояться уже в 2024 году. Ожидается, что на рынок Европы модель выйдет не позже 2025 года.