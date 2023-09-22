Классический Mini превратили в электрический рестомод

Компания David Brown Automotive объявила о выпуске Mini eMastered как индивидуальной электрической версии Mini Conversion, время разгона до сотни всего 8,5 секунды. Сделанный на заказ рестомод призван модернизировать трансмиссию, но сохранить дух, который сделал Mini особенным.

Mini eMastered сохраняет то, что сделало оригинальный Mini иконой — его очаровательный внешний вид, легкий вес и маневренность в управлении — и модернизирует трансмиссию, а также внутреннюю и внешнюю отделку. Аккумуляторная батарея Mini eMastered емкостью 18,8 кВтч может обеспечить запас хода всего в 280 км, но ее миниатюрный размер означает, что он заряжается от нуля до 100% всего за три часа с помощью зарядки переменного тока мощностью 6,6 кВт.