Выплаты по ОСАГО предлагают пересмотреть с учетом региональных особенностей

Центробанк предлагает изменить принцип формирования справочников средних цен запчастей. Именно на их основании проводятся выплаты по ОСАГО. В проекте нового указания ЦБ предлагается, в частности, учитывать региональную специфику поставок автомобильных деталей, которая особенно сильна на Дальнем Востоке, где популярны праворульные автомобили.

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, это позволит сделать расчет более справедливым. Сегодня стоимость корзины часто бьющихся запчастей в Дальневосточном федеральном округе превышает стоимость той же корзины в Москве на 10-16%. Но если формировать эти цены по прайс-листам, собранным во Владивостоке, то соотношение будет совершенно иным. По наиболее распространенным в этом регионе маркам автомобилей (Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota) стоимость запчастей оказываются ниже на 15-20%. Именно такой уровень цен будет справедливыми в этом регионе.

Уфимцев отметил, что на сегодняшний день основная часть первичных цен, на основании которых формируется базовая стоимость запчастей, формируется в Москве и Подмосковье - это предусмотрено Единой методикой, утвержденной Банком России. Для остальных регионов стоимость детали определяется с учетом регионального коэффициента. Это не отражает специфику субъектов федерации, особенно на Дальнем Востоке, где распространены праворульные автомобили и именно для них созданы специализированные каналы поставки запчастей. Кроме того, в ряде регионов на местный рынок запчастей влияет близость каналов параллельного импорта.