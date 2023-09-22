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Выплаты по ОСАГО предлагают пересмотреть с учетом региональных особенностей

Центробанк предлагает изменить принцип формирования справочников средних цен запчастей. Именно на их основании проводятся выплаты по ОСАГО. В проекте нового указания ЦБ предлагается, в частности, учитывать региональную специфику поставок автомобильных деталей, которая особенно сильна на Дальнем Востоке, где популярны праворульные автомобили.

Выплаты по ОСАГО предлагают пересмотреть с учетом региональных особенностей
© РИА Новости

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, это позволит сделать расчет более справедливым. Сегодня стоимость корзины часто бьющихся запчастей в Дальневосточном федеральном округе превышает стоимость той же корзины в Москве на 10-16%. Но если формировать эти цены по прайс-листам, собранным во Владивостоке, то соотношение будет совершенно иным. По наиболее распространенным в этом регионе маркам автомобилей (Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota) стоимость запчастей оказываются ниже на 15-20%. Именно такой уровень цен будет справедливыми в этом регионе.

Уфимцев отметил, что на сегодняшний день основная часть первичных цен, на основании которых формируется базовая стоимость запчастей, формируется в Москве и Подмосковье - это предусмотрено Единой методикой, утвержденной Банком России. Для остальных регионов стоимость детали определяется с учетом регионального коэффициента. Это не отражает специфику субъектов федерации, особенно на Дальнем Востоке, где распространены праворульные автомобили и именно для них созданы специализированные каналы поставки запчастей. Кроме того, в ряде регионов на местный рынок запчастей влияет близость каналов параллельного импорта.

"Более детальный учет региональной специфики позволит сделать ценообразование в справочниках запчастей более справедливым, а значит, размер возмещения по ОСАГО для регионов с сильно выраженной спецификой будет рассчитываться более точно. Это также позволит снизить давление, которое оказывает рост стоимости запчастей на тариф ОСАГО в таких регионах", - сказал Уфимцев.