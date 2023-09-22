BMW изменит названия своих автомобилей

По сообщению SPEEDME.RU, в планах BMW ожидается изменения в обозначения своих моделей, так как линейка предложений по электромобилям продолжает расширяться. Предыдущее обозначение бензиновых моделей было, например, 540i. Новый формат упрощен на 540.

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Такие же изменения коснутся и электромобилей. Например, электрический вариант i5 eDrive40 новой 5-Series будет просто i540. Сейчас уже ведется отправка заявок на регистрацию товарных знаков для новых обозначений в Ведомство по патентам и товарным знакам США.